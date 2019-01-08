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(Görüntülü) 'da 40 bin dolar fidye için kaçırılan Iraklı kurtarıldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 11:19

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da kaçırılarak ailesinden 40 bin dolar fidye istenip evde alıkonulan Irak uyruklu F.A.H., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu F.A.H.'nin 40 bin dolar fidye için kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, F.A.H.'nin Trabzon'da bir evde alıkonulduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, F.A.H.'yi alıkonulduğu evden kurtardı. Polis ekiplerince evde yakalanan şüpheliler H.Ö., E.B. ve kaçırılan F.A.H.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen S.M.B. ve Y.S.T. gözaltına alındı. 'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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(Görüntülü) Trabzon'da 40 bin dolar fidye için kaçırılan Iraklı kurtarıldı
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