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Kaynanasının bileziğini gasp etti, adliyelik oldu!

Sultangazi’de kayınvalidesinin kolundaki iki altın bilezikten birini kolundan zorla çekerek alan Turgay B. sonra pişman olarak, bileziği kayınvalidesine geri gönderdi. Damat hakkında dava açılırken ilerleyen günlerde yargılanacak.

DAMLA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 10:39
Kaynanasının bileziğini gasp etti, adliyelik oldu!

İstanbul Sultangazi'deki damat ile kayınvalide arasında yaşanan gasp olayı mahkemeye taşındı.

Kayınvalide Dünya K. damadı Turgay B.'nin evine gittiğinde kolundaki iki altın bilezikten birini zorla aldı. Gasp olayı Dünya K.'nın emniyette ifade vermesiyle ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde Dünya K., kolundan zorla bir tane bileziğini alan damadından davacı ve şikayetçi olmadığını belirtti. Şüpheli Turgay B. ise iddianamede yer alan ifadesinde ise bir tane bileziği aldığını itiraf etti, ama pişman olduktan sonra bileziği geri gönderdiğini ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında kamu davası açılan şüpheli Turgay B.,'nin "Nitelikli Yağma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynanasının bileziğini gasp etti, adliyelik oldu!
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