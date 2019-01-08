Konya'da yarın okullar tatil mi olacak? Konya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 9 Ocak Çarşamba

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası İç Anadolu bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Konya'da soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Konya'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Konya'da okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Konya'da 9 Ocak 2019 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği bekleniyor.

Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya'da okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

KONYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle Konya il merkezi ve 10 ilçede Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatili nedeniyle trafikteki yoğunlukta azalma görüldü. Kenti komşu illere bağlayan karayollarında, ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Trafik polisleri zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor.

Yağış nedeniyle Ereğli, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yarın da okulların tatil olduğu belirtildi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 9 Ocak Çarşamba günü her iki üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

KONYA HAVA DURUMU