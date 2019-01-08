Mandalar, donan gölden besleniyor

Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da bu yıl ise 6 Ocak'ta hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 22 dereceyi gördü. Hayatı durma noktasına getiren soğuk hava nedeniyle ağaçlar, sular, dondu. Van'a 109 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.

MANDALAR GÖLDEN BESLENİYOR

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne gelen mandalar, göle girip, tabanındaki yosunlar ile besleniyor. Hayvancılıkla uğraşan, Ahmet Beyazsu, "Hayvanlarımız her gün kendileri buraya gelebiliyor. Gölün içinde yosun var. Kış aylarında burada besleniyorlar. Mandalarımız biz olmadan da buraya gelebiliyorlar" dedi.