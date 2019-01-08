Muhammet’i alevler yuttu

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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, evde çıkan yangında babaannesi ile mahsur kalan Muhammet Ali Bıdak (3.5) yaşamını yitirdi. Önceki akşam Yüzgeç Mahallesi'nde, Dursun Bıdak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada eşiyle beraber ahırdaki hayvanlara yem veren Dursun Bıdak, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dursun Bıdak, yanan eve girmeye çalıştı. Alevlerin arasından Döne Bıdak'ı çıkarmayı başaran baba, çocuklarına ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, evde küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yangında yaralanan Dursun ve Nurhan Bıdak çifti ile Döne Bıdak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dursun ve annesi Döne Bıdak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.