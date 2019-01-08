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'de : 3 yaralı

'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 07:03
Osmaniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B, M.Ç. ve F.G, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine şahıslar, tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgaya karışan A. B. ve M. Ç. ile olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşun vücuduna isabet eden esnaf Fahri Koç yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Fahri Koç, ambulansla özel bir hastaneye, A.B. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı olarak kaçan M.Ç. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan F.G'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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Osmaniye'de silahlı kavga: 3 yaralı
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