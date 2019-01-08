Palu ailesi ve Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi! Bulunan kemik parçaları...

Kayıp kızı Meryem Tahnal'ı bulmak için programa başvuran Hava Palu; evinde muskaların ve büyülerin olduğunu Tuncer Ustael'in bunlardan kendisini koruduğunu ifade ediyor, kızı Meryem Tahnal'ın Tuncer tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne Hava Palu daha sonra bu iddiasını iftira olarak nitelendirildi. Milyonların sinir hücreleriyle oynayan bir başka karakter ise Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael... Tuncer adına yapılan bütün suçlamaları "Tuncer'im yapmaz" diyerek reddeden Emine, bu uğurda 4 yaşındaki çocuğunun tecavüze uğramasına bile göz yumuyor, her şeyi iftira olarak niteleyerek çocuğunun da kaçırıldığını ifade ediyor.

Şu sıralar canlı yayında Tuncer Ustael'in eski eniştesi "Tuncer, kız kardeşinin üvey çocuklarına da cinsel istismarda bulundu." iddiasında bulundu.

KORKUNÇ PALU AİLESİ KİM?

Palu ailesi hakkında okurken yorulmayacağınız tane tane ifadelerle yaptığımız analizi ve özeti buradan okuyabilirsiniz. Yaşananların özetinde Tuncer Ustael isimli dolandırıcı, tecavüzcü ve katil zanlısının Palu ailesinde kendisine inanmayanları öldürtmesi inananları da sürekli istismar etmesi yer alıyor.

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