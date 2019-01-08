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ailesi ve hakkında son dakika haberi! Bulunan kemik parçaları...

Gencinden yaşlısına herkesin konuştuğu ailesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında usta televizyoncu Müge Anlı; Türkiye'nin gündemine ilk sıradan giriş yapan ve Tuncer Ustale vakası hakkında son detayları bugünkü yayında ortaya çıkartacak. Meryam Tahnal'a ait olduğu iddia edilen kemik parçaları dün Kocaeli'nde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #palu etiketi sürekli TT olurken hakkında cinayet, tecavüz, dolandırıcılık ve işkence gibi iddialar bulunan de milyonlarca vatandaşın nefretini kazanmış durumda. Palu ailesi hakkındaki tüm son dakika gelişmeleri burada!

Giriş Tarihi: 8.1.2019 10:24
Palu ailesi ve Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi! Bulunan kemik parçaları...

Kayıp kızı 'ı bulmak için programa başvuran Hava ; evinde muskaların ve büyülerin olduğunu 'in bunlardan kendisini koruduğunu ifade ediyor, kızı Meryem Tahnal'ın Tuncer tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne daha sonra bu iddiasını iftira olarak nitelendirildi. Milyonların sinir hücreleriyle oynayan bir başka karakter ise Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael... Tuncer adına yapılan bütün suçlamaları "Tuncer'im yapmaz" diyerek reddeden Emine, bu uğurda 4 yaşındaki çocuğunun tecavüze uğramasına bile göz yumuyor, her şeyi iftira olarak niteleyerek çocuğunun da kaçırıldığını ifade ediyor.

Şu sıralar canlı yayında Tuncer Ustael'in eski eniştesi "Tuncer, kız kardeşinin üvey çocuklarına da cinsel istismarda bulundu." iddiasında bulundu.

KORKUNÇ PALU AİLESİ KİM?

hakkında okurken yorulmayacağınız tane tane ifadelerle yaptığımız analizi ve özeti buradan okuyabilirsiniz. Yaşananların özetinde Tuncer Ustael isimli dolandırıcı, tecavüzcü ve katil zanlısının Palu ailesinde kendisine inanmayanları öldürtmesi inananları da sürekli istismar etmesi yer alıyor.

YILLAR ÖNCE CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞLER! İŞTE AYRINTILAR...

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Palu ailesi ve Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi! Bulunan kemik parçaları...
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