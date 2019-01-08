Pargalı’nın 483 yıllık mezarı restore ediliyor

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Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Pargalı İbrahim Paşa'nın İstanbul Beyoğlu'ndaki kabri restore ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı restorasyonda mezar aslına uygun olarak temizleniyor. Restorasyonda hazire içindeki çevre duvarı, giriş, iç duvarların kotları mevcut durumdaki gibi korunarak, çevre duvarlarındaki gereksiz eğrilik ve kırılmalar düzeltilecek. Tarihi kabir Pervititch haritalarında ve eski fotoğraflarda açıkça görülen özgün düzgünlüğe getirilecek. Hazirenin kuzeybatısında yer alan çevre duvarının üstüne sıva ile harpuşta şeklinde eğim verilerek üzerine serpme sıva dönülecek ve hazireye bakan yüze hat yazı yazılacak. Hazirede bulunan 2 özgün mezar taşı üzerindeki boyalar itinalı olarak temizlenecek. Kanuni Sultan Süleyman döneminde siyasi ve askeri etkisi nedeniyle tarihe geçen Pargalı İbrahim Paşa, 1536'da idam edilmişti. Kendisinden sonraki dönemde bile adından sıkça sözedilen paşanın mezarı, 1972'de sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarafından tespit edilmişti.