Sakarya'da okullar yarın tatil mi olacak? Sakarya'dan kar tatili haberi var mı? 9 Ocak 2019 Çarşamba

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası Marmara bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Sakarya'da da soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Sakarya'da yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Sakarya'da okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Sakarya'da 9 Ocak 2019 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği bekleniyor.

Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sakarya'da okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EKİPLER 24 SAAT HAZIR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için müdahalelerde bulunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçe merkezleri ve çevre mahallelerde yer yer 40 santimetre kalınlığa kadar ulaşan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü'de toplam 8 kepçe, 8 ekip aracı ve 35 personelle kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için müdahalelerde bulunuyoruz. İlçe merkezlerinde yollar açılırken çalışmalarımız ilgili ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çevre mahallelerde de yürütülüyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek sorunlara karşı gerekli müdahalelerde bulunmak için şehir genelinde 24 saat hazır beklemektedirler" denildi.

Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında vatandaşlar beyaz örtüyle uyandı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde ise yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan mahallelerde birçok araç mahsur kaldı. Araçlarını çıkaramayan sürücüler araçlarını yol kenarında bıraktı. Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı.

SAKARYAYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ HABERİ VAR MI?

Sakarya'da bulunan Sakarya Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 9 Ocak Çarşamba günü üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

SAKARYA HAVA DURUMU