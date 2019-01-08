Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Sivas'tan kar tatili haberi var mı? 9 Ocak Çarşamba 2019

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası Doğu Anadolu bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Sivas'ta soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Sivas'ta yaşanan binlerce öğrenci ise 'Sivas'ta okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Sivas'ta 9 Ocak 2019 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği bekleniyor.

Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sivas'ta okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

199 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışınn Sivas ve çevrelerinde zaman zaman etkisini artırarak çarşamba sabah saatlerinde kadar devam etmesi ve 10 ile 20 santimetre civarında örtü bırakması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 9 Ocak Çarşamba günü üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

SİVAS HAVA DURUMU