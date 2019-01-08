Son Dakika: Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:59Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:27
Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.