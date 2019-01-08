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Son Dakika: 'da banka soygunu

' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:27
Son Dakika: Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

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Son Dakika: Şanlıurfa'da banka soygunu
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