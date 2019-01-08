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Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı

'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmenini, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 11:15
Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A, okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, devamsızlığı olduğu öğrenilen M.A. gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla, öğretmeni Özlü'nün bacaklarına ateş etti.

Silah seslerini duyan okul yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

M.A, polis ekiplerince gözaltına aldındı. Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Çok sayıda öğrenci velisi haberi aldıktan sonra okula geldi. Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı
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