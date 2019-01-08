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TIR ile çarpışıp şarampole devrilen minibüsteki öğrenciler yaralandı

'ın Nurhak ilçesinde, TIR ile çarpışan öğrenci servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada, 2'si ağır 13 öğrenci yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 17:12
TIR ile çarpışıp şarampole devrilen minibüsteki öğrenciler yaralandı

İlçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücülerinin adı henüz öğrenilemeyen 44 BK 326 TIR ile karşı yönden öğrenci taşıyan 46 K 3125 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

13 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpmanın şiddeti ile şarampole devrilen minibüsteki 13 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri ambulanslarla Kahramanmaraş'ta ki hastanelere götürdü.

Bolu Dağı TIR geçişlerine kapatıldı

Tedaviye alınan öğrencilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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TIR ile çarpışıp şarampole devrilen minibüsteki öğrenciler yaralandı
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