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'ta bir kişinin öldüğü kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıkarıldı

'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, mahsur kalan 4 kişiden 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda kazı yaparken kullanılan malzemeler ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 10:18
Tokat'ta bir kişinin öldüğü kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıkarıldı

Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyüne kaçak kazı yaparken kar nedeni ile mahsur kalan ve jeneratör gazından etkilenen Hazım Yıldız yaşamını yitirirken, Y.G. (51), E.P. (37) ve H.G. (51) ise ekiplerce kurtarılmıştı. Kazı yapan 4 kişinin açtıkları çukur içerisinde kendilerinin açtıkları tünel içerisinde kullandıkları elektrik tertibatı, 1 jeneratör, 2 hilti, 2 balyoz, 3 kazma, 2 darbeli matkap, 1 kesici, 1 çadır, 30 metre elektrik kablosu, 2 ahşap merdiven, 2 kürek ve 1 aydınlatma lambası ele geçirildi. Kazı yapılırken kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tokat'ta bir kişinin öldüğü kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıkarıldı
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