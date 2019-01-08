Türkiye onları konuşuyor: Altın kızlar

Malatya'da yaşayan Hatice Kaplan (75), Emine Güder (65), Remziye Karadeniz (61) ve Ayşe Polat (58) kardeşler, çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemedi. Okuma-yazma bilmeyen 4 kardeş, yıllarca bunun eksikliğini çekti. Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" ise 4 kardeşe yeni bir aydınlık kapı açtı. Kursa başlayan kardeşler, her gün okula birlikte gidip geliyor ve okuma-yazma öğrenmenin keyfini de birlikte yaşıyor. Torunuyla aynı okulda eğitim gören Ayşe Polat ise hem kendisi öğreniyor hem de torununa derslerinde yardımcı oluyor.







'DOKTOR OLURDUM'

Kardeşlerden Hatice Kaplan, "Köyde okul olmadığı için okumayazma öğrenemedik. Şimdi bu imkân tanındı. Çok hevesliyiz ve düzenli olarak kursa gidiyoruz" derken, ablasıyla aynı sırada oturan Emine Güder ise "Benim zamanımda okul yeni yapılmıştı. 'Kızlar okula gitmez' dediler. 'Okula gitmeyeyim' diye de yaşımı büyük yazdırdılar. Kuran'ı öğrendim. Kur'an'ı öğrendikten sonra okuma yazma kolay oluyor" şeklinde konuştu. Ayşe Polat da "58 yaşında okula başladım. Daha erken başlasaydım doktor olurdum. Torunum Muhammed Hasan da aynı okulda anaokuluna gidiyor. Okula beraber geliyoruz. Bana, 'Babaanne, sen öğren ki bana da öğret' diyordu. Okumayı benden öğrendi ve şimdi çok güzel yazıyor. Çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı. Remziye Karadeniz ise "Bizi bu yaştan sonra talebe yaptılar ama çok memnunuz. Okuma-yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Gece-gündüz çalışıyoruz, inşallah her şeyi öğreniriz. Başkanımız Erdoğan ve eşine teşekkür ederiz" diye konuştu.



'DEVAMSIZLIK YAPMIYORLAR'

Mustafa Avni Cüre İlkokulu'ndaki kursun öğretmeni Özlem Soylu, "Kursa genellikle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çok hevesliler ve hiç devamsızlık yapmıyorlar. 4 kız kardeşin birlikte kursa gelmeleri ve istekli olmaları ise ayrıca mutluluk verici" dedi. Okul Müdürü Osman Şentürk ise "Şu anda 30 kursiyerimiz var. Dört kız kardeşin de bu kapsamda okumayazma öğrenmeleri büyük tesadüf" diye konuştu.

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