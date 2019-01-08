Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı mı? İşte cevabı

İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Balıkesir ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı devam ediyor. Yaşanan buzlanma nedeniyle ise vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı da yine kar tatili olan illere çevrildi. Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden de isteklerini dile getiriyor. 'Yarın okullar tatil mi' sorusu tüm ayrıntılarıyla bu başlık altında olacak. 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller oldukça gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gözler yine kar tatili açıklamalarına çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Balıkesir Valiliği'ne sosyal medyadan birçok mesajlar gönderiliyor.

İşte tüm ayrıntılar;