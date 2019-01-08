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Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı mı? İşte cevabı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan üst üste son dakika uyarılarının ardından kar yağışı etkisini arttırdı. ve ’da yaşanan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. olan iller yapılan açıklamalar ile duyurulurken ‘yarın okullar tatil mi’ sorusu yine yanıtını aramaya başladı. İstanbul, Ankara, , , ve başta olmak üzere birçok il de kar yağışı devam ediyor. Peki, 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller açıklandıkça buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 12:45
Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı mı? İşte cevabı

, , , , ve başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı devam ediyor. Yaşanan buzlanma nedeniyle ise vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı da yine olan illere çevrildi. Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden de isteklerini dile getiriyor. 'Yarın okullar tatil mi' sorusu tüm ayrıntılarıyla bu başlık altında olacak. 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller oldukça gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gözler yine kar tatili açıklamalarına çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Balıkesir Valiliği'ne sosyal medyadan birçok mesajlar gönderiliyor.

İşte tüm ayrıntılar;

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Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı mı? İşte cevabı
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