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/ 'da binlerce aileyi göçe zorluyor

Terör örgütü /, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan binlerce aileyi göçe zorladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, 'un doğu kırsalında bulunan çadır kentleri ortadan kaldırmak için harekete geçti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 18:15

Kamplara giren YPG/PKK'lılar, aileleri DEAŞ'lı olmakla suçlayarak bölgeden ayrılmaya zorladı. Örgüt, aileleri Haseke ilinin Irak sınırındaki Hol bölgesine gitmemeleri halinde ölümle tehdit etti.

TERÖRİSTLER NÜFUS YAPISINI DEĞİŞTİRDİ

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor.

Örgüt, nüfus yapısını zorla değiştirmeyi amaçlıyor.

Teröristler, çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmen sivilleri yerlerinden çıkarırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'la çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri engelliyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisinin verilerine göre, YPG/PKK bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi zorla göç ettirdi.

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YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi göçe zorluyor
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