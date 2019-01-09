-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı
Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ'ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.
Giriş Tarihi: 9.1.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 10:15
Bursalı dağcı, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.