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-30 derecede ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı

Bursalı dağcılar, tırmandıkları 'ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 10:15
-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı

Bursalı dağcı, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki 'ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.

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-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı
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