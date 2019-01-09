-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı

Bursalı dağcı, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.