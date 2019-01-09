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4 asırlık cami sahipsiz kaldı

’da üzerine 600 yıllık çınarın düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen 434 yıllık ’nde restorasyon bir türlü başlamadı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
4 asırlık cami sahipsiz kaldı
İstanbul Beykoz'a bağlı Anadolu Kavağı'ndaki 434 yıllık Midillili Ali Reis Camisi kaderine terk edildi.
15 ay önce üzerine hemen yanındaki 600 yıllık çınar ağacı devrilen bölgenin tek camisi kullanılamaz hale gelmişti. Kökünden sökülen çınar özel bir çalışmayla eski yerine dikildi ancak tarihi eser niteliğindeki camide restorasyon bir türlü başlamadı. Onarım ihalesinin bir türlü yapılamadığını iddia eden mahalleli Nurettin Sarıçiçek (65), Kamil Oruç Poyraz (62), Halil Elibol (88) ve Zafer Okandan (70) "Geçici olarak getirilen prefabrikte namazımızı kılıyoruz. Hem küçük hem de yaşlılarımız için uzak bir noktada" diyerek duruma tepki gösterdi. Cami restorasyon projesi, Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü'nün onayı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştı ancak restorasyon için ihale bekleniyor.
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4 asırlık cami sahipsiz kaldı
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