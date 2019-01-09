5 milyon liralık vurguna operasyon

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli 8 ilde bir sahte evrak çetesine operasyon düzenledi. Sahte evraklarla araç satışı yapmak, başkalarına ait evleri yine sahte evraklarla kendi malları gibi göstererek kiralamak başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çete üyelerinin sahte evraklarla insanlara ait olan gayri menkullerin satışlarını da yaparak yüklü miktarda haksz kazanç sağladıkları iddia edildi. İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.



MAĞDUR SAYISI ARTIYOR



Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt adına suç işlemek ile rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden 25'i yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul Polisi tarafından yeni mağdurların ifadelerinin alınması işleminin devam ettirildiği, yaklaşık 500 mağdurun bulunduğu belirtildi. Çete üyelerinin 5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ifade edildi. Mağdur sayısının incelemeler sonucu artabileceği vurgulandı.

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