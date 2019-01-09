Akademisyeni çekirdek öldürdü

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) evinde çekirdek yerken, çekirdek kabuğunun yemek borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.Samsun'un merkez ilçelerinden Atakum'da oturan OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu, evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu yemek borusuna takıldı. Bunun üzerine ailesi tarafından Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Nihat Karaahmetoğlu, hastaneye kaldırılırken yolda kalp krizi geçirdi. Genç akademisyen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) için Mühendislik Fakültesi önünde tören düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, genç akademisyenin çekirdek yerken boğazına çekirdek kabuğu kaçtığını buna reaksiyon gösterdiğini 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını söyledi.