Bursa'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği'nden yarın kar tatili açıklaması duyuruldu mu? 10 Ocak Perşembe

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası Marmara bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Bursa'da da soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Bursa'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Bursa'da okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 10 OCAK PERŞEMBE

Bursa'da 10 Ocak 2019 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği bekleniyor.

Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'da okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BURSA'DA DOYUMSUZ KAR MANZARALARI

Bursa'da dün başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisin artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santime ulaşırken, özellikle şehrin tarihi cami ve hanlarının bulunduğu semtlerde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla kaplı ağaçlar, adeta gelinlik giydi.

Bursa'nın kışın da ayrı bir güzel olduğunu belirten Hüseyin Geren, "2 gündür kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Mikroplar kırıldı, içimiz bir huzur doldu. Hava da fazla soğuk değil. Çok güzel, insanın içi açılıyor. Gezmek, dolaşmak istiyor insan. Bursa baharda nasıl güzelse, kışın da ayrı güzel. Ağaçlar beyaza büründü" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren şehri terk edeceği belirtildi.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ HABERİ VAR MI?

Bursa'da bulunan Uludağ Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 10 Ocak Perşembe günü üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

BURSA HAVA DURUMU