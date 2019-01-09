Buzlu yol facıası

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Tekirdağ'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Uzunköprü ilçesinde şehir içi minibüs işletmeciliği yapan Erkan Arslan'ın (43), kanser tedavisi gören eşi, geçtiğimiz pazar günü yaşamını yitirdi. Tekirdağ'da oturan akrabaları da cenaze ve başsağlığı için geldi. Erkan Arslan, dün sabah akrabalarını Tekirdağ'a götürmek için otomobiliyle yola çıktı.Otomobilde kendi kızı ve oğlu da vardı. Ancak Hayrabolu ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ndeki köprüye geldiklerinde, otomobil buzlu yolda kontrolden çıktı. Önce köprünün ayağına çarpan otomobil, ardından da dereye uçtu. Suya gömülen otomobildekiler, kapıları açamayınca çıkamadı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan otomobilde, sürücü Erkan Arslan (43) ile çocukları Buğra Barış Arslan (19) ve Buğlem Arslan (5), akrabaları Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir'in (1) cesetleri bulundu. Emir Umeyr Aldemir'in cesedinin koltuğun altına sıkıştığı belirlendi. Ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, otomobil sürücüsü Erkan Arslan'ın ilçede şehir içi minibüs sürücülüğü yaptığını söyledi. Kazayı üzüntüyle öğrendiklerini belirten İşbilen, "Bu kaza gerçekten ciddi kayıp. Bizi derinden yaraladı. Erkan kardeşimizin kısa süre önce eşini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini biliyoruz. Üzgünüz" dedi.