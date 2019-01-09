Dr. Öz'den mutluluğa giden 5 adımlık plan

Hayata bakışınızı değiştirmenin yollarını arıyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Bu önerilerine Cosmopolitan dergisindeki yazısına yer veren Dr. Mehmet Öz, çözüm yollarını bir bir anlattı. The Dr. Oz Show olarak mutluluğa giden yolun sırrını bulmak için yaptıkları araştırmanın sonunda ortaya beş adımlık bir plan çıktı.

İşte Mehmet Öz'ün tavsiye ettiği o adımlar:

MİNNET GÖSTERİN

Gerçekçi olmayan veya gereksiz ideallerle hayatınızı mukayese etmek sizi mutsuz edebilir. Ölçülü şekilde yapıldığında motivasyonu artırabilir ancak çok fazla kıyas yapmak hem kendi elde ettiklerinizi unutmanıza hem de kendinizi değersiz hissetmenize ve olumsuz düşüncelere neden olabilir....

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