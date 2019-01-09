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E-5'i kilitleyen kuş! Kuşa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı

E-5 karayolunda yaşanan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:01

- Kuşa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı
- E-5 karayolunda yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

(Fotoğraflı)

Volkan Kayalar
İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece E-5 karayolunda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücünnün aracı bariyerlere çarparak takla attı.
Edinilen bilgilere göre, olay Küçükçekmece E-5 karayolunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden Mehmet Arslan, aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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E-5'i kilitleyen kuş! Kuşa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı
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