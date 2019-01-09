FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



