Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 08:55
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN