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'nün "mahrem imamlar" sorumlusuna hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada, örgütün "mahrem imamlarından sorumlu müdür yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:42
FETÖ'nün mahrem imamlar sorumlusuna hapis cezası

-Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hatay'da tutuklu bulunan eski öğretmen Muhammed Abid Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Güler, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, "sohbet toplantıları" organize ederek, FETÖ elebaşının kitaplarını okuduğunu, "Abdullah" kod adını kullandığını, ByLock'da ekli kişilerin kendisine "Abdullah" ismiyle hitap ettiğini ve Trabzon'da örgütün "mahrem imamlarından sorumlu müdür yardımcısı" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güler'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "mahrem imamlar" sorumlusuna hapis cezası
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