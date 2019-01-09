İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de bulunduğu uyuşturucu şebekesine yönelik nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda zanlıların gözaltına alındığı anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde Narkotik polisleri adreslere baskın düzenlerken ve zanlıları yere yatırıp gözaltına alırken görülüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Aliağa'da büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı. Toplam 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Film sahnesi değil uyuşturucu operasyonu!

YURT DIŞI BAĞLANTILI UYUŞTURUCU

Yurt dışı bağlantılı olarak temin edinildiği öğrenilen yüklü miktardaki uyuşturucunun Ege denizi kıyılarından İzmir'e sevkiyatının yapılacağı bilgisinin edinilmesi üzerine polis ekiplerinin operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ton skank (genetiği değiştirilmiş esrar), 500 gram likit esrar, 5 uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

NEFES KESEN ANLAR POLİS KAMERASINDA

Rekor düzeyde uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda zanlıların gözaltına alındığı anlar polis kamerasına yansıdı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde Narkotik polisleri adreslere baskın düzenlerken ve zanlıları yere yatırıp gözaltına alırken görülüyor.