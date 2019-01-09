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ve 'dan sefer iptali

() ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 09:30
İDO ve BUDO'dan sefer iptali
Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 07.45'teki Bandırma- Yenikapı- Bostancı, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.51'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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İDO ve BUDO'dan sefer iptali
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