Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kar tatili açıklaması geldi! 10 Ocak Perşembe günü hangi illerde kar tatili var?

açıklaması geldi! Perşembe günü hangi illerde kar tatili var?

haberi geldi..Kar Türkiye'de özellikle iç ve doğu bölgelerinde etkisini artıyor.. Yoğun hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle bazı köy yollarını kapatan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte öğrencilerin okullara gitmesi de güçleşiyor. Ulaşımda yaşanan bazı aksaklıkların ardından da valiliklerden açıklaması gelmeye başladı. Peki yarın ( Perşembe) hangi il ve ilçelerde ? ve 'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde..

Giriş Tarihi: 9.1.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 20:17
Kar tatili açıklaması geldi! 10 Ocak Perşembe günü hangi illerde kar tatili var?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmeye devam ediyor. İşte 10 Ocak Perşembe günü için kar tatili olan il ve ilçeler..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar tatili açıklaması geldi! 10 Ocak Perşembe günü hangi illerde kar tatili var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN