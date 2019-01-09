Kar tatili açıklaması geldi! 10 Ocak Perşembe günü hangi illerde kar tatili var?

Kar tatili haberi geldi..Kar Türkiye'de özellikle iç ve doğu bölgelerinde etkisini artıyor.. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle bazı köy yollarını kapatan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte öğrencilerin okullara gitmesi de güçleşiyor. Ulaşımda yaşanan bazı aksaklıkların ardından da valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki yarın (10 Ocak Perşembe) hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde..
Giriş Tarihi: 9.1.2019 19:52Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 20:17
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmeye devam ediyor. İşte 10 Ocak Perşembe günü için kar tatili olan il ve ilçeler..