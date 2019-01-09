Kayseri'de okullar yarın tatil olacak mı? Valilik'ten Kayseri kar tatili haberi geldi mi? 10 Ocak Perşembe 2019

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası İç Anadolu bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Kayseri'de soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri'de okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI? 10 OCAK PERŞEMBE 2019

Kayseri'de 9 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verilirken, 10 Ocak Perşembe günü kar tatili olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor.

Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kar tatili hakkında bir açıklama gelir gelmez sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KAR YAĞIŞINA ANINDA MÜDAHALE

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı ile birlikte başlayan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gün boyunca sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Şehrin pek çok bölgesinde 76 araçla başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kar temizleme ve yol açma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi hinterlandındaki ilçeler ve bağlı mahallelerinde de yağışla birlikte başladı ve aralıksız devam etti. Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarıoğlan ve Kayseri Merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan ekipler 45 araçla kesintisiz hizmet veriyor.

ÜNİVERSİTELERDE DURUM NE? ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 10 Ocak Perşembe günü her iki üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

KAYSERİ HAVA DURUMU