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ne zaman neden yasaklandı? Keneverin kullanım alanları nelerdir?

üretimi dünyanın pek çok ülkesinde yasaklı bulunmaktadır. 'de de uyuşturucu sınıfında yer aldığından dolayı yasakladır. Başkan Erdoğan'ın bugün Türkiye'de kenevir üretiminin tekrardan başlayacağı mesajını vermesi ile birlikte sosyal medyada en çok aratılan konulardan biri 'kenevir ne zaman neden yasaklandı' ve 'kenevirin kullanım alanları nelerdir' soruları oldu. İşte bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:39
Kenevir ne zaman neden yasaklandı? Keneverin kullanım alanları nelerdir?

Kenevir üretimi Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklıdır. Uyuşturucu sınfında bulunmasından dolayı yasaklı olsa da işin aslı hiç öyle değildir. Kenevir üretimi ile sadece uyuşturucu değil ülkeye ve insan sağlığına yararlı pek çok şey yapılabilir. İlaç şirketlerinden petrol şirketlerine birçok lobi tarafından istenmeyen kenevir, sadece uyuşturucu madde yapımında kullanılmıyor. Çok bilinen bir yanılgı olan bu durum ile kenevir ile yapılabilecek şeyleri görünce çok şaşıracaksınız...

KENEVİR NE ZAMAN NEDEN YASAKLANDI?

Başkan Erdoğan'ın kenevir üretimi konusunda yaptığı açıklamalardan sonra pekçok kişi 'kenevir neden yasaklandı' sorusuna yanıt arıyor. Kenevir üretiminin Türkiye'de yasaklanmasında pekçok lobi faaliyeti ortaya çıkıyor. Bu lobiler ilaç şirketlerinden petrol şirketlerine kadar devam ediyor. Öyle ki dünyanın en önemli bitkilerinden biri iken, uyuşturucu üretiminde kullanılmasından dolayı yasaklanan kenevir ile yapılabilecekler ise birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.

En büyük özelliklerinden biri de 20 dönümlük ağaçlarla kaplı bir orman kadar oksijen üretebiliyor. Sadece bir dönümlük kenevir alanı bile 4 dönümlük ağaçlarla kaplı bir alana eş değer olabiliyor. Yine kenevirin kağıda dönüştürme olayı birçok kişiyi şaşırtan olaylar arasında. Bir kenevirin kağıda dönüşmesi 8 kez olabiliyor.

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Kenevir ne zaman neden yasaklandı? Keneverin kullanım alanları nelerdir?
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