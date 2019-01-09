Komşularına sinirlendi, binaya çürük raporu aldırdı

Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durdurmak zorunda olan vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu'ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı. Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti.



