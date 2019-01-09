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Komşularına sinirlendi, binaya çürük raporu aldırdı

'da 3 katlı binanın zemin katında bulunan dükkanları satın alarak ev yapmak isteyen bir kişi, apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine öfkelenerek binaya çürük raporu aldırdı. Alınan kararla şok olan daire sahipleri, hiç görmedikleri komşularının inat uğruna aldığı bu karar sonrası binanın yıkılmasını istemediklerini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 11:30
Komşularına sinirlendi, binaya çürük raporu aldırdı

'nın Beyazevler Mahallesi'nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durdurmak zorunda olan vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu'ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı. Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti.

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Komşularına sinirlendi, binaya çürük raporu aldırdı
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