Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 10 Ocak Perşembe

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası İç Anadolu bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Konya'da soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Konya'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Konya'da okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? 10 OCAK PERŞEMBE

10 Ocak Perşembe gününe ilişkin Konya'da kar tatili bilgisi bulunmazken, Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

9 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Konya'da 9 Ocak Çarşamba günü için okullar tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde idi:

Valiliğimizce; yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle İl Merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu İlçelerinde 09.01.2019 Çarşamba günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte 2002/58 sayılı Genelgenin 3. maddesi gereğince tatil edilen ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de (%40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 10 Ocak Perşembe günü her iki üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

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