Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! – İstanbul hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve fırtına uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün hava nasıl olacak' sorusu kuşkusuz bireylerin en çok arattığı konuların başında geliyor. Öyle ki günlerdir soğuk havaların etkisini sürdürmesi sonucunda özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 13 dereceye kadar yükselecek. Öte yandan Marmara bölgesinde Bilecik'i dışarda bırakırsak bir yağıların etkili olacağı görülüyor. Öte yandan Meteoroloji'den buzlanma ve don için ciddi oranda tedbirler alınması ile ilgili uyarılar geldi. İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda hava durumu tahminler…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında gelmiş bulunuyor. Öyle ki bireyler konuyla ilgili çok sayıda araştırmalara sabah erken saatlerden itibaren başladılar. Biz de bu sorunun cevabını sizler için hazırladık…

EGE VE MARMARA'DA LODOS

Özellikle hava sıcaklıklarının artmasının yanı sıra Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu değişikliklerine ilişkin raporunu yayınladı. Buzlanma ve don olayı riskine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerini yayınladı. Başta buzlanma ve don olayı riski olmak üzere kuvvetli yağışlar ve rüzgârların etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların, Balıkesir'in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.