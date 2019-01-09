Operatöre beraat kepçeye iade

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Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Musa Alerik, kullandığı kepçeyle Pazarkule gümrük kapısında Türkiye- Yunanistan sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. Tutuklanan kepçe operatörü, 4 Mayıs 2018'de Yunanistan'ın Orestiada şehrinde çıkarıldığı mahkemede 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası 3 yıl ertelenen Alerik serbest bırakılmıştı.Belediyeye ait kepçenin ise iade edilmemesine karar verilmişti. Edirne Belediyesi ve kepçe operatörü Alerik, Yunan avukat Hristina Kapidanidis aracılığıyla mahkemenin bu kararına istinaf mahkemesinde itiraz etti. Orestiada İstinaf Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Alerik'in çalışma arkadaşları Ayhan Özer ve Hakan Şahin tanık olarak dinlendi. Mahkeme tanıkları mahkeme salonunda bulunan Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin ettirdi. Tanıklar Alerik'in Pazarkule gümrük sahasındaki su hattında çalışmak üzere gönderildiğini, bayrak ve sınır çizgilerini farketmeden sınırı 10-15 metre geçtiğini anlattılar. Alerik'in avukatı da tanık ifadeleri ve toplanan delillerin Alerik'in sınırı yanlışlıkla geçtiğini gösterdiğini, kepçe operatörünün suç işleme kastının olmadığını belirtti. Mahkeme kepçe operatörü Alerik'e verilen 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasını kaldırarak Alerik'in beraatına karar verdi. Olaydan sonra iade edilmeyen kepçenin de iadesine karar verdi.Avukat Kapidianis, "Mahkeme, hapis ve para cezasına yaptığımızı itirazı kabul etti. Kepçe operatörünün kasıtlı olarak sınırı ihlal etmediğine kanaat getirdi. Hata ile sınırı geçtiği barizdi. Karar doğrultusunda kepçenin iade işlemi yapılacak" dedi.