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sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Ocak

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta sadece dört kişinin bildiği sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçen hafta 916. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen dört kişi olmuş ve 159.686,70 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 9 olmuştu. Peki, Şans Topu 9 Ocak çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? Sonuçlar açıklandıktan sonra işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panelden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 10:04
Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 9 Ocak

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük ikramiyeyi sadece dört kişinin kazanması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA 9 OCAK

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 9 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 9 Ocak
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