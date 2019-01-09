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Sınavda kalp krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Sınavda kalp krizi geçirdi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sınav esnasında kalbi duran 14 yaşındaki öğrenci, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Celil İnan, fizik dersi sınavı sırasında fenalaşarak yere düştü. Okula hemen 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğrencinin duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.
Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Celil İnan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, dedesinin vefatı nedeniyle geçen hafta giremediği sınava dün girdiği öğrenildi.
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Sınavda kalp krizi geçirdi
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