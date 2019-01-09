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Son Dakika: 'da patlama

'ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre; 1 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu bildirildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 14:52
Son Dakika: Tekirdağ'da patlama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Son Dakika: Tekirdağ'da patlama
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