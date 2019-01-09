Yeni evli çiftin evini soydular

BUGÜN NELER OLDU

Esenyurt'ta yeni evli çiftleri takip ederek evlerine giren ve düğünlerde takılan altınları çalan çetenin son kurbanı Ünal çifti oldu.Çete son soygununu Örnek Mahallesi 1376 Sokak'ta geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleştirdi. Bir ay önce evlenen ve düğünde takılan ziynet eşyalarını yeni taşındıkları evlerinde muhafaza eden öğretmen Muhammed Emin Ünal ve eşi Sevda Ünal akşam saatlerinde aile ziyaretine gitti. İddialara göre; yeni evli çifti gizlice takibe alan çete üyeleri, Ünal çiftinin yüksek giriş katta bulunan evlerine alt katın demir parmaklıklarına tırmanarak girdi. Hırsızlar, düğünde takılan 22 bin liralık altınları, paraları ve bir bilgisayarı alarak kaçtı. Evlerine döndüklerinde soygunu fark eden çift polise başvurdu. Damadın babası Recep Ünal "Oğlum ve gelinim olay sonrası bizde kalmaya başladı. Gelinimizin psikolojisi alt üst oldu. Evlerine gidemiyor. 'O eve giremem' diyor. Manen de soyulduk. Sadece altınları değil psikolojimizi de çaldılar" dedi. Soyguncuların izleri bulan polis, yeni evli çiftleri hedef alan çete üyelerini arıyor.