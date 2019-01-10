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buz kesti... Hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü

'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı araç termometrelerinde eksi 24 dereceye kadar düştü. Hayatın felç olduğu kentte araçlar zor çalıştı, camlarındaki buzlar çözülmedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 10:13

Tufanbeyli'de yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı bugün sona erdi. Ancak kar yağışının durmasıyla birlikte hava sıcaklığı daha da düştü. Hava sıcaklığı araç termometlerinde eksi 24 dereceye kadar düştü.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar demir kapıları bile açmakta zorlandı. Araçlarını güçlükle çalıştıran vatandaşların otomobil camlarındaki buzlar bir türlü erimek bilmedi. Vatandaşlar camdan yolu görebilecekleri kadar yerdeki buzu eritip öyle yoluna devam edebildi.
Çatılardan akan sular da buz tutarak sarkıt oluşmasına neden oldu. Çatıların altından geçmemeleri konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Belediye ekipleri ise bir hafta boyunca yağan ve ilçe merkezinde bir metreye yaklaşan karı temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Adana buz kesti... Hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü
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