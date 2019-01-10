Alanya’da bir ilk: Rus vatandaşı başkan adayı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır yaptığı çalışmalarla, muhtelif mecralarda Alanya tanıtımına büyük katkılarda bulunan, Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını açıklayacak. Gazeteci Ayhan Çetinkaya ile evli olan Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganı ile bugün saat 14.00'te adaylığını yapacağı açıklama ile resmen duyurmuş olacak.Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk şehrinde doğduğu öğrenilen Petrova, 36 yaşında ve Alanya'da yaşıyor.Oslo Üniversitesi Siyasal Bigiler Fakültesi mezunu olan Çetinkaya'nın, asıl mesleği olan Proje ve İş Geliştirme Uzmanlığı'nın yanı sıra gazetecilik de yaptığı bildirildi. Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitiren Petrova'nın, beş dili akıcı şekilde konuştuğu da öğrenildi. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 rakamlarına göre Türkiye'de bulunan 919 bin 61 yerleşik yabancının 14 bin 143'u Alanya'da yaşıyor. İlçede 3 bin 115 Alman, 2 bin 573 Rus, 962 Irak, 882 İran, 735 Ukrayna asıllı vatandaşlar yaşıyor. Rusya Federasyonu uyruklu vatandaş sayısının 2019 itibari ile 3 bini aştığı belirtiliyor.