Annesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

Olay, 2017 yılının Eylül ayında İkinci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Murat Vardal ve Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de Murat Vardal, yanında taşıığı tabancayı çıkartarak, Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise otomobiline binerek kaçtı. Silah sesleri üzerine markete gelen çevre sakinleri, Üngeç'i kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bahriye Üngeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Murat Vardal'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tutuklanan Vardal'ın yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal ile Bahriye Üngeç'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.