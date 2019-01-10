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’da yaşlı ev sahibine çıplak fotoğraflı şantaj iddiası

Çıplak fotoğraflarını çektiği 66 yaşındaki ev sahibinden şantaj ve tehdit yoluyla 150 bin lira aldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı. Kadına yardım eden şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 16:50

Antalya'da çıplak fotoğraflarını çektiği 66 yaşındaki ev sahibinden şantaj ve tehdit yoluyla 150 bin lira aldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki C.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelerek gasp ve şantaja maruz kaldığını söyledi. Çeşitli tarihlerde şüphelilere 150 bin TL ile otomobilini verdiğini iddia eden C.Ç, son olarak dairesinin istenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.
C.Ç, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan dairesindeki kadın kiracısı D.S'nin kira borcunu ödemek için evine çağırdığını, alkol aldıklarını ve kendisinin uyuduğunu söyledi. Uyandığında üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini iddia eden C.Ç, cebindeki 500 lirasının zorla alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini belirtti. C.Ç, fotoğrafların ailesine gönderileceği ve sosyal medyada paylaşacağı yönünde tehdit edilmesi üzerine şüphelilere çeşitli tarihlerde 150 bin lira verdiğini ileri sürdü.

Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.S'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri C.Ç'yi tehdit ettiği ve şantajda bulunduğu öne sürülen Ö.Ş.S, B.H.Ç ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Emniyette ifadesi alınan kadın D.S. adliyeye sevk edildi.

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Antalya’da yaşlı ev sahibine çıplak fotoğraflı şantaj iddiası
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