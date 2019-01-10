Askeri kargo uçağının lastiği patladı

Bandırma'dan kalkan HVK1225 kuyruk numaralı C160 Tipi askeri kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına 18.30'da piste indiği sırada tekeri patladı. Pistte kalan uçak kurtarılmaya çalışılırken, pist kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldı.

İNİŞ-KALKIŞLAR DİĞER PİSTTEN YAPILDI

Uçağın çekilmesi sırasında iniş ve kalkışlar diğer pistten yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından uçak askeri meydana götürüldü. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber iniş ve kalkışlara kapatılan pist, hava trafiğine açıldı.