Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Askeri kargo uçağının lastiği patladı

Askeri kargo uçağının lastiği patladı

Bandırma’dan kalkarak gelen tipi askeri kargo uçağının inişi sırasında lastiği patladı. Pistte kalan uçak nedeniyle uçuşlar bir süre diğer pistten yapılırken, uçağın kaldırılmasıyla birlikte uçuşlar normale döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 20:19
Askeri kargo uçağının lastiği patladı

Bandırma'dan kalkan HVK1225 kuyruk numaralı C160 Tipi askeri kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına 18.30'da piste indiği sırada tekeri patladı. Pistte kalan uçak kurtarılmaya çalışılırken, pist kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldı.

İNİŞ-KALKIŞLAR DİĞER PİSTTEN YAPILDI

Uçağın çekilmesi sırasında iniş ve kalkışlar diğer pistten yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından uçak askeri meydana götürüldü. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber iniş ve kalkışlara kapatılan pist, hava trafiğine açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Askeri kargo uçağının lastiği patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN