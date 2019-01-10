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Cezaevi’nden filmleri aratmayan firar

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Giresun Cezaevi’nden filmleri aratmayan firar
Giresun E tipi Kapalı Cezaevi'nde 12 yıldır yatan ve iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkum film sahnelerini aratmayan taktikle kaçırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cüneyt Güneş, 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkûm edildi. Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Güneş'i, kardeşi ve onun arkadaşı ziyarete geldi. Ziyaret sırasında kardeşinin arkadaşı ile yer değişen Güneş cezaevinden firar etti. Yapılan teknik takip sonucu firari Cüneyt Güneş ile kardeşinin Trabzon'un Of ilçesinde bir dağ evinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Güneş ile beraber 4 kişi kıskıvrak yakalandı.
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Giresun Cezaevi’nden filmleri aratmayan firar
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