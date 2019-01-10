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Gözaltına alınan ailesinden son dakika haberi! 'e şimdi ne olacak?

Dün canlı yayında gözaltına alınan ailesi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ve konuşuluyor. Palu ailesinin ortaya çıkışı 'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı ekibine başvuruda bulunmasıyla başladı. Günler süren yayınlar sonucunda ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi. Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları var! Dün öğle saatlerinde Palu ailesi üyeleri Havva Palu, , , Tuncer Ustael, ve daha önce hiç yayına katılmayan ve Ayşe Melek gözaltına alındı! İşte Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi hakkında son detaylar!

Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:37
Gözaltına alınan Palu ailesinden son dakika haberi! Sapık Tuncer Ustael'e şimdi ne olacak?

Ekrana çıktıkları ilk günden beri tüm Türkiye ailesi hakkında çözümlemeler yapıyor, özellikle sosyal medyada en sık konuşulan konular arasında var! Twitter'da da hergün #palu etiketi TT oluyor. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayet ve işkence ağı sonucunda herkesin nefretini kazanan ve eşinin işlediği suçları sürekli inkar edip "Tuncer'im yapmaz" diyen de gözaltına alındı. Emine Ustael'in çocuklarının tecavüze uğradığı uzman raporlarıyla sabit olsa da Emine Ustael; 'gerçekler ortaya çıkacak' demekle yetindi. Tüm Palu ailesi üyeleri Kocaeli Körfez Başsavcılığı kararıyla gözaltına alınırken Palu ailesine şimdi ne olacak?

Bu arada dün Kocaeli'ndeki evinden gözaltına alınan İsa Palu'nun gülümsemesi dikkat çekti!

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Gözaltına alınan Palu ailesinden son dakika haberi! Sapık Tuncer Ustael'e şimdi ne olacak?
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