Gözaltına alınan Palu ailesinden son dakika haberi! Sapık Tuncer Ustael'e şimdi ne olacak?

Ekrana çıktıkları ilk günden beri tüm Türkiye Palu ailesi hakkında çözümlemeler yapıyor, özellikle sosyal medyada en sık konuşulan konular arasında Palu ailesi var! Twitter'da da hergün #palu etiketi TT oluyor. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayet ve işkence ağı sonucunda herkesin nefretini kazanan Tuncer Ustael ve eşinin işlediği suçları sürekli inkar edip "Tuncer'im yapmaz" diyen Emine Ustael de gözaltına alındı. Emine Ustael'in çocuklarının tecavüze uğradığı uzman raporlarıyla sabit olsa da Emine Ustael; 'gerçekler ortaya çıkacak' demekle yetindi. Tüm Palu ailesi üyeleri Kocaeli Körfez Başsavcılığı kararıyla gözaltına alınırken Palu ailesine şimdi ne olacak?

Bu arada dün Kocaeli'ndeki evinden gözaltına alınan İsa Palu'nun gülümsemesi dikkat çekti!