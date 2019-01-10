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Haftanın en güzel resimli burada! En yeni anlamlı 2019 Cuma mesaj ve sözleri

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu özel günde en güzel ile sevdiklerinizin, ailenizin ve dostlarınızın yüzünü güldürebilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız birbirinden yeni, güzel ve anlamlı cuma sözlerinin yer aldığı içeriğimizde dostlarınıza, akrabalarınıza ve aile fertlerinize WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve SMS yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 14:53
Haftanın en güzel resimli Cuma mesajları burada! En yeni anlamlı 2019 Cuma mesaj ve sözleri

Cuma günü berekettir, ibadettir, nurdur, hatırlamaktır, hatırlatmaktır. En güzel resimli özelinde hazırladığımız içeriğimizde 2019 yılının en güzel ve en yeni Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Uzaktaki ailenize, sevdiklerinize ve tüm Müslümanlara Cuma mesaj ve sözlerini gönderebilirsiniz. Cuma günü camiler dolacak, eller semaya duaya kalkacak, Allah (c.c) dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

Edeceğimiz dualarda vatan savunmasında canını veren şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için savaşan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere karşı savaşan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan askerlerimizi unutmayalım...

2019 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun! Hayırlı cumalar...

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Haftanın en güzel resimli Cuma mesajları burada! En yeni anlamlı 2019 Cuma mesaj ve sözleri
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