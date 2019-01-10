Hastalarının çıplak fotoğrafını paylaşan doktor yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir doktorun muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntülerini Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı ortaya çıktı. 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşılan kadınlardan biri doktor E.B.Ç.'den şikayetçi oldu. Şikâyet sonrası evli doktor E.B.Ç. gözaltına alındı. E.B.Ç.'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen E.B.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.Hastaneden yapılan açıklamada doktorun açığa alındığı, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.