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’da torbacı taksicinin kumandalı özel bölmesinden uyuşturucu fışkırdı

Etiler'de durumundan şüphelenerek durdukları bir takside arama yapan polis ekipleri, kumanda ile açılan özel bölmedeki çantada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Torbacılık yaptığı belirlenen taksici ise gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 11:32
İstanbul’da torbacı taksicinin kumandalı özel bölmesinden uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Etiler'de yoğun kar yağışı altında yaptıkları bir uygulamada durumundan şüphelendikleri bir taksiye "dur" ihtarında bulundu. Ardından polis ekipleri taksiciyi araçtan indirerek arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda bir şey bulamayan polis, taksicinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine taksiyi Etiler Polis Merkezine götürdü. Burada detaylı inceleme yapan polis, dışarıdan hiçbir şekilde fark edilmeyen sadece kumanda ile açılabilen özel bir bölme olduğunu gördü. Taksideki kumandanın düğmesine basan polis, açılan bölümün içerisine gizlenmiş çantanın içerisinden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelerin ele geçirilmesinin ardından taksinin sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul’da torbacı taksicinin kumandalı özel bölmesinden uyuşturucu fışkırdı
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